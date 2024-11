Rede Municipal de Ensino realiza o 1º Seminário de Práticas Inclusivas

Kelly Cerqueira

Fotos: Ivan Cruz

No dia 8 de novembro, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco realizou o “1º Seminário de Práticas da Educação Especial”, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação. O evento reuniu educadores da rede municipal para compartilhar e valorizar práticas pedagógicas inclusivas, desenvolvidas por professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), docentes de sala regular, mediadores de aprendizagem e coordenadores pedagógicos, voltadas ao atendimento de estudantes com deficiência.

O encontro destacou o papel das práticas pedagógicas na promoção de um ensino mais inclusivo e o trabalho contínuo dos profissionais de AEE, sempre alinhado aos programas de formação continuada da rede, para melhor atender os alunos com deficiência intelectual, física, auditiva, visual, transtorno do espectro autista (TEA), atraso no desenvolvimento global e altas habilidades/superdotação (AH/SD).

“O seminário é um marco importante para fortalecer a educação especial em Osasco. Nossa equipe do AEE está preparada para enfrentar desafios e construir uma educação inclusiva de qualidade e com equidade. Este evento reforça o compromisso da administração do prefeito Rogério Lins com cada estudante”, afirmou o secretário de Educação, Cláudio Piteri.

O evento trouxe uma reflexão sobre os conceitos de Educação Especial e Educação Inclusiva, destacando suas diferenças e a importância de ambos para garantir o acesso e a valorização das potencialidades de cada aluno. A gerente do AEE, Gisleine de Cássia Soares, ressaltou: “Reconhecer a diversidade e promover uma educação que valorize todas as habilidades é essencial. Este seminário mostra que é possível enriquecer o aprendizado com práticas inclusivas e transformadoras.”