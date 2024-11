Osasco realiza 29ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade

Juliana Oliveira

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou na quarta-feira, 12/11, a abertura da 29ª edição do Festival de Jogos Adaptados da Terceira Idade (Fejati). O evento que aconteceu no Centro de Formação dos Professores (Cefor), contou com a participação do secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, do secretário adjunto, Daniel Matias, da diretora se Proteção Básica, Paulete Silva e do vereador Ralf Silva.

“É tão bom começar o dia com esse astral, com essa energia, com a experiência de quem cumpriu a missão e ajudou a construir essa cidade, esse Estado, esse País, mas que nunca deixou de ter alegria de viver e de participar de todas as atividades. Costumo dizer que o idoso é o jovem que deu certo. Também gostaria de agradecer a toda equipe da Secretaria de Assistência Social que se empenhou para fazer esse lindo evento para vocês. É maravilhoso ver aqui tanta gente uniformizada que representa cada uma das delegações. Toda a minha gratidão às organizações sociais, aos CRAs e a todos equipamentos da Prefeitura que fazem parte do nosso time”, disse Vido.

Participam do Fejati a Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer, além de várias entidades do município, entre elas ACIMO, ACM, Comunidade Kolping, Associação Camila e Anoscar.

Criado em 1993, com o intuito de proporcionar momentos de interação entre os idosos que frequentavam o Centro de Convivência, os jogos adaptados chegam à sua 29ª edição, proporcionando aos participantes, por meio das atividades, uma melhoria em sua autoestima, qualidade de vida, e fortalecimento de vínculos entre os idosos.

Além das atividades que agregam várias modalidades esportivas adaptadas – apresentações artísticas, danças e demonstrações esportivas -, o evento conta com programação de abertura e Baile de Encerramento.