Festival de Futsal Feminino agita a Quadra Turíbio em Osasco  

Giane Vieira

Divulgação

No domingo, 10/11, a Quadra Turíbio, em Osasco, foi palco do Festival de Futsal Feminino – BIRITAS F.C., evento dedicado ao incentivo e celebração do futebol feminino. Além das equipes locais, times de outras cidades também participaram da competição.

Entre as jogadoras destaque, estavam as atletas Andriele Santos, Cícera Cavalcante, Giovana Carrer, Joyce Torres e Luanna Raffiza, representantes do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, apoiado pela Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel).

A equipe da Serel iniciou a partida com grande domínio, fechando o primeiro tempo com uma vantagem de 3×0. Porém, o time Meninas da Vila Dalva, do Rio Pequeno, de São Paulo, não se intimidou e conseguiu empatar a partida em 3×3. No segundo tempo, as adversárias viraram o placar para 5×3, mas a equipe de Osasco não se deu por vencida e reagiu de forma impressionante, virando o jogo para 6×5.

O grande destaque da partida foi a atleta Joyce Torres, autora de três gols e peça fundamental na vitória de sua equipe.

“Essa vitória é o reflexo do esforço e dedicação das nossas jogadoras, que têm se superado a cada dia. O programa Bolsa Atleta tem sido essencial para o nosso trabalho, proporcionando o suporte necessário para que as atletas se desenvolvam e mostrem seu potencial no esporte. Estamos muito orgulhosas da nossa equipe e do caminho que estamos trilhando”, destacou Suelina Dias, técnica da equipe de futsal feminino da Serel.

“Eventos como o Festival de Futsal Feminino são fundamentais para garantir que as mulheres tenham cada vez mais espaço no futebol. A Prefeitura de Osasco, por meio da Serel, está comprometida em apoiar a inclusão das mulheres no esporte e criar oportunidades para que elas possam se destacar e conquistar seu lugar no cenário esportivo”, afirmou Thiago Borges, secretário de Esporte, Recreação e Lazer.