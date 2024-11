Prefeitura entrega Areninha Esportiva no Rochdale  

Elisangela Silva

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco inaugurou sexta-feira, 15/11, no Jardim Rochdale (Rua Rio de Janeiro, 11), a Areninha do Rochdale, novo equipamento de lazer e de práticas esportivas com quadra de futebol society com gramado sintético e quadra de basquete 3×3 (três contra três).

A construção é a quinta entregue em 2024 em parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado. A cidade já conta com outras quatro nos bairros do Bela Vista, Ayrosa, Km 18 (Parque da Fito) e Jaguaribe. A nova areninha fica na Praça Esportiva Manoel Hipólito de Souza, que passou por revitalização com o plantio de mudas, nova pintura na pista de caminhada e iluminação.

Outros pontos no município vão receber areninhas esportivas, de acordo com o secretário de Esportes, Thiago Borges. “ Até o final do mês vamos inaugurar mais uma na Vila dos Remédios e já estão previstas mais oito areninhas no próximo ano”, comentou.

“A gente está aqui entregando mais uma areninha e fazendo a diferença na vida das pessoas”, pontuou o prefeito de Osasco, Rogério Lins. Já o deputado estadual e prefeito eleito, Gerson Pessoa, reforçou que a cidade vai receber mais espaços assim. “Esse é o modelo que queremos levar aos quatro cantos de Osasco. Nós queremos ter uma grande área de lazer em todos os bairros”, disse.

Junior Borges, 37 anos, morador do Rochdale e integrante do Fim de Festa Futebol e Resenha, agradeceu pela disponibilização da areninha. “O espaço aqui no bairro agora está revitalizado e vai ajudar tanto as crianças como os adultos e idosos, que vão utilizá-lo no dia a dia”, ressaltou.

Glayton Hipólito, 57 anos, morador e filho de Manoel Hipólito de Souza, ex-vereador que dá nome à praça esportiva, citou um dos ganhos com a inauguração da nova areninha. “É uma maneira mais eficiente de trazer a juventude para essas atividades esportivas e aqui vai contribuir tanto para a região quanto para os moradores que vão ter um espaço adequado e seguro para fazer as atividades”, concluiu.

Acompanharam a inauguração da nova areninha moradores, secretários municipais e vereadores.