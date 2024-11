Piloto de Osasco se destaca no Racing Bike, no México

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

Entre os dias 15 e 17/11, a osasquense Gabrielly Lewis, representante do programa bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, participou do Racing Bike México, em Amozoc de Mota, no estado de Puebla, e terminou em quinto lugar, na categoria Italika Women’s International Cup, ao lado de outros 15 pilotos, todas ex-participantes do Campeonato Mundial Feminino de Motovelocidade, FIM Women’s Circuit Racing World Championship.

Com o resultado, ela consolidou sua posição entre as melhores do evento. No início deste ano Gabrielly havia sofrido uma lesão no úmero (osso mais longo do braço).

Vale lembrar que, em maio deste ano, Gabrielly também esteve no México para disputar a segunda etapa da Italika Women’s International Cup, realizada em Mérida, onde conquistou a medalha de bronze, ao finalizar em 3º lugar, representando o Brasil no pódio.

“Me sinto meio que em casa agora. Sabia que estava faltando algo, mas até subir em uma moto e treinar não me lembrava que competir me faz tão bem. Agora estou bem animada para treinar mais e ir melhor em outras provas”, disse a atleta.

“Estamos muito orgulhosos dos resultados conquistados pela Gabrielly, que com sua dedicação e talento tem levado o nome de Osasco e do Brasil cada vez mais longe”, comentou o secretário de Esportes, Thiago Borges.