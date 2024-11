Osasco realiza “Dia D” do Novembro Azul

Olga Liotta

Fotos: Fernanda Cazarini

Com o objetivo de conscientizar a população masculina sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças que afetam o sexo masculino, como o câncer de próstata, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco promoveu, no sábado, 23/11, o “Dia D” da campanha Novembro Azul em treze Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A ação incluiu consultas médicas, coleta de PSA (amostra de sangue para a detecção precoce do câncer de próstata) e orientações sobre doenças crônicas, vasectomia, planejamento familiar e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Jaqueline de Souza Dantas desempenhou uma missão importante neste dia. Acompanhada de sua filha Heloísa, de 7 anos, ela levou à consulta na UBS José Hilário dos Santos, no Jardim Piratininga, o marido Diego R. de Assis, de 38 anos, para realizar exames de rotina, e o sogro, José de Assis, de 68 anos, que está em acompanhamento médico devido à suspeita de câncer.

“É importante quebrar tabus e perder o receio em relação aos exames e às rotinas de autocuidado. Sabemos que, com o avanço da idade, algumas doenças se tornam mais prevalentes, e muitas pessoas só procuram o médico quando já enfrentam problemas, em vez de investir na prevenção. O Novembro Azul é essencial para essa conscientização”, relatou Dantas.

“O Dia D do Novembro Azul foi dedicado exclusivamente ao atendimento masculino e buscou aproximar os homens das Unidades Básicas de Saúde. Aqui na UBS Santa Gema, tivemos uma significativa adesão de homens a partir dos 30 anos, que buscaram rastreamento para doenças como colesterol e diabetes, e acima de 45 anos, que passaram por exames de PSA e avaliações de rotina”, destacou a médica da família, Dra. Jordana A. F. Pereira Martins.

Sueli M. C. Arraes, gestora da UBS Santa Gema em Presidente Altino, reforçou. “As campanhas trazem grandes responsabilidades em relação ao cuidado e à promoção da saúde. E os homens, embora sejam mais resistentes em participar, assim como as mulheres, precisam manter uma rotina de consultas médicas. As UBSs de Osasco estão de portas abertas para atender a todos os munícipes”.

Antônio José da Silva, que completará 73 anos no dia 13 de dezembro, aproveitou a oportunidade para cuidar da saúde. “Vim para medir a pressão, fazer os exames disponíveis e seguir as orientações médicas. Foi muito bom ter essa chance no final de semana, pois, com a rotina intensa da construção civil, é difícil encontrar tempo durante a semana”, comentou.

O doutor Jeshua Nicolas C. Telles, médico da família da UBS Piratininga, faz um alerta importante. “O câncer de próstata é uma das neoplasias com os maiores índices de cura, desde que detectado precocemente. Quando o homem, a partir dos 50 anos — ou a partir dos 45 anos em casos de histórico familiar — realiza o acompanhamento adequado, o prognóstico é excelente e favorável à saúde. É importante ressaltar que o exame de toque, que leva entre 20 e 30 segundos, ou até um minuto, caso seja necessário um exame mais detalhado, juntamente com o exame de PSA, provoca um incômodo mínimo, e faz toda a diferença na detecção precoce do câncer de próstata”.