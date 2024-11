Ginástica Rítmica recebe homenagem na Câmara Municipal

Giane Vieira

Câmara Municipal de Osasco

Na terça-feira, 19/11, a equipe de Ginástica Rítmica de Osasco foi homenageada com uma moção de congratulação pela Câmara Municipal de Osasco, através de seu presidente, Carmônio Bastos.

A equipe participou do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica, realizado em Santiago, no Chile, entre os dias 4 e 10 de novembro. Durante a competição, conquistou três medalhas de ouro e uma de bronze nas seguintes categorias: ouro na classificação geral, no conjunto misto e por equipes, e bronze no conjunto 5 arcos.

O conjunto é formado pelas ginastas Gabriela Oliveira, Isabella Andreazzi, Maria Clara Amaral, Maria Eduarda Félix, Rebecca Lima e Sabrina Santos. A equipe também conta com a coordenação da técnica Debora Campos Silva e da diretora Roseli Lopes.

“Tenho a certeza que com essa vitória em breve teremos excelentes notícias por parte da Confederação Brasileira de Ginástica”, disse Roseli Lopes.

“Parabéns a todas as integrantes dessa equipe pela dedicação, talento e conquista! Vocês são um exemplo de esforço e superação, e é com muito orgulho que celebramos essas vitórias”, completou o secretário de Esporte, Thiago Borges.