Atletas de Osasco se destacam em competições de Jiu-Jitsu

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

No último final de semana (23/24), os atletas Anna Clara Pinheiro e Vitor Pedro, representantes do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), participaram de dois campeonatos de jiu-jitsu.

Anna Clara Pinheiro competiu no Mundial CBJJE, realizado no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera “Mauro Pinheiro”, em São Paulo. Ela disputou na categoria Feminino/Adulto/Faixa Branca/Superpesado e conquistou o 1º lugar. “Estou muito feliz, pois lutei com o pé quebrado e, mesmo assim, consegui ser campeã da categoria, vencendo ambas as lutas por finalização”, comentou Anna.

No último dia 15 ela já havia conquistado a medalha de bronze na categoria Superpesado no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2024, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ/IBJJF), no Ginásio José Correa, em Barueri-SP.

Por sua vez, Vitor Pedro participou no dia 21/11 do Campeonato Interno Brasileiro Gracie Barra, realizado em Campinas, São Paulo. O evento contou com a participação de 879 atletas de 40 cidades, em diversas categorias. Vitor competiu na faixa verde e conquistou a 2ª colocação.

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges, ressaltou a importância do jiu-jitsu para o desenvolvimento dos atletas da cidade: “Estamos muito orgulhosos do desempenho de Anna Clara e Vitor Pedro. Através do programa Bolsa Atleta, conseguimos proporcionar a esses jovens a oportunidade de se destacar no esporte, representando Osasco com garra e determinação. Eles são um exemplo do que podemos conquistar com apoio, dedicação e trabalho em equipe.”