Prêmio Amanda França de Igualdade Racial homenageia personalidades de Osasco

Elisangela Silva

Fernanda Cazarini / Eduardo Soares

A Secretaria Executiva de Políticas da Promoção da Igualdade Racial (Seppir) da Prefeitura de Osasco realizou quarta-feira, 27/11, a 2ª edição do Prêmio Amanda França de Políticas para Igualdade Racial de Osasco e Região, no Espaço Cultural Grande Otelo (Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 100, Vila Campesina).

O evento integra as comemorações do 20º Novembro Negro e a edição deste ano teve como tema “Viver por um propósito”. A honraria é destinada a pessoas e grupos da sociedade civil que se destacaram em ações voltadas à igualdade racial, luta antirracista, valorização da cultura afro-brasileira e indígena, além do combate ao racismo e intolerância religiosa em Osasco.

A secretária executiva da Seppir, Deise Ventura, representou o prefeito Rogério Lins, e lembrou o legado que Amanda França deixou na cidade e região.

Além disso, destacou os esforços pela promoção da igualdade racial. “Nessa noite de homenagens vamos celebrar todo o trabalho, projeto e pessoas que lutam todos os dias contra o racismo e contra a intolerância religiosa. São pessoas que estão aqui e quero parabenizar cada um, e que vocês continuem fortalecendo as políticas públicas de Osasco”, disse.

Entre os premiados, estão alunos da Escola Estadual João Baptista de Brito, na Vila Yara, que criaram o Clube Antirracista, com o objetivo de promover a cultura afro-brasileira e combater o racismo no espaço escolar; Alice Miranda, eleita Miss Melhor Idade Osasco 2024; a Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) campus Osasco, além de outras personalidades.

Durante a premiação, o público também acompanhou o espetáculo “Quilombo Memória”, que retrata um quilombo em que os personagens relembram memórias afetivas e a ancestralidade.

Familiares de Amanda França, a presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, Vera Lopes, e demais autoridades prestigiaram o evento.