Natal Mágico de Oz inaugura no sábado, 30/11, com show de Léo Santana

O “Natal Mágico de Oz” vai encher Osasco de magia e cores neste fim de ano. A decoração natalina traz todo o encanto e inspiração da obra do escritor Lyman Frank Baum, que se tornou um clássico do cinema desde sua estreia em 1939. A abertura da programação ocorrerá no sábado, 30 de novembro, a partir das 18h, com uma grande festa gratuita para toda a população, no bulevar em frente à Prefeitura de Osasco (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Campesina).

A inauguração contará com o show do cantor Léo Santana, promovido pela Rádio Massa FM (sem custos ao município), que promete agitar a cidade e dar início às festividades do “Natal Mágico de Oz” em grande estilo.

Organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, o Natal terá uma decoração especial, incluindo a tradicional árvore de Natal gigante, a casinha do Papai Noel, a Casinha Encantada com jatos de neve, o presépio animatrônico com imagens cristãs e uma praça de alimentação. A diversão ficará por conta do túnel musical, do carrossel para a criançada e da iluminação especial que embelezará a fachada do Paço Municipal e seus arredores, compondo um cenário perfeito para fotos e registros familiares.

Serviço

Inauguração do Natal Mágico de Oz”

Dia: 30/11

Horário: a partir das 18h

Atrações gratuitas

Programação de Palco – Natal Mágico de OZ

Domingo, 01/12

18h às 18h20 | Coral de Libras do SAS

18h30 às 19h | Cantata de Natal – Colégio Gênesis Life

19h10 às 20h | Aula de Zumba – Prof. CEU 1º de Maio

20h10 às 20h40 | Circo do Fundo Social

20h50 às 21h50 | Show com Alisson Wendel

Atrações gratuitas