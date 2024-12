Osasco realiza a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

A Prefeitura de Osasco realiza dia 7/12, das 8h às 18h, no campus Osasco da Universidade Anhanguera (Avenida dos Autonomistas, 1.325, Vila Campesina), a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”. O evento é gratuito e aberto ao público.

Para participar é necessário realizar inscrição prévia por meio do formulário disponível no seguinte link:

A 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente é organizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura de Osasco, com o apoio da Universidade Anhanguera, Unifesp, ETEC Osasco Dr. Celso Giglio e Condema Osasco (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).

Programação

8h às 9h – credenciamento

9h às 9h30 – abertura

10h às 12h – palestra com especialistas, elaboração e discussão de propostas

12h às 13h30 – almoço

13h30 às 14h30 – apresentação de propostas em plenária

14h30 às 15h – votação das propostas

15h às 15h30 – apresentação dos candidatos a delegados

15h30 às 16h30 – escolha dos delegados e encerramento

Serviço

Inscrição gratuita no link: