Osasco conquista selo prata do Ministério da Saúde pela eliminação da transmissão vertical do HIV

Olga Liotta

Arquivo Saúde/PMO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu a certificação “Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical do HIV” do Ministério da Saúde. A cerimônia oficial de entrega do certificado ocorreu nesta sexta-feira (29), em Brasília.

Esta certificação faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde (MS) para garantir que os municípios atendam aos critérios e indicadores estabelecidos para a linha de cuidado, alinhados às diretrizes da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para conquistar a certificação, a Secretaria de Saúde de Osasco implementou três frentes de trabalho. A primeira foi a criação de uma comissão municipal, que contou com a participação da Diretoria de Atenção Básica (DAB), da Diretoria de Atendimento Especializado (DAE), da Diretoria de Urgência e Emergência, da Rede Hospitalar, da Diretoria de Vigilância em Saúde, dos sistemas de apoio (assistência farmacêutica, apoio diagnóstico e terapêutico e sistemas de informação em saúde) e de outros serviços da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

A segunda frente consistiu na elaboração de um relatório municipal que documentou os casos de gestantes e crianças expostas ao HIV. O relatório detalhou os casos notificados e encerrados, apresentando os resultados alcançados pelo município.

A terceira frente envolveu o envio desse relatório para a Comissão Estadual, responsável pela verificação das informações, que posteriormente o encaminhou para a Equipe Nacional de Validação do Ministério da Saúde. Entre os dias 3 e 5 de julho deste ano, a equipe do MS realizou uma visita a Osasco, passando pela Maternidade Municipal, pelas Unidades Básicas de Saúde e pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE), com o objetivo de confirmar a veracidade dos dados fornecidos.

Após a validação, a equipe do Ministério da Saúde certificou Osasco com o selo prata de eliminação da Transmissão Vertical (TV) do HIV. O município está entre os 31 certificados com o selo prata de boas práticas de HIV em 2024. A certificação avalia o desempenho municipal em quatro eixos: Vigilância Epidemiológica e Qualidade dos Dados, Programas e Serviços, Diagnóstico e Direitos Humanos.

“Este selo é o reconhecimento de um trabalho intenso de toda a nossa equipe da saúde, que se dedica incansavelmente para garantir a qualidade de vida da população, a proteção das mães e filhos de nossa cidade, e o compromisso da gestão com as melhores práticas de saúde pública e o bem-estar de todos. A prevenção da transmissão do HIV é uma prioridade, e esse prêmio reflete esse nosso compromisso”, comentou o secretário de Saúde, Fernando Machado.