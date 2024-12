Emoção marca entrega do prêmio Professor Inovador no Teatro Municipal de Osasco

Marco Borba

O Teatro Municipal Glória Giglio (Aveniuda dos Autonomistas, 1533, Vila Yara) foi, na sexta-feira, 29/11, o centro da “concentração de saberes” durante a cerimônia de premiação do Concurso Professor Inovador, promovido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco.

A exemplo das edições anteriores, o evento reuniu educadores premiados, familiares, diretores e coordenadores de escolas, além do prefeito Rogério Lins, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, o secretário de Educação, Cláudio Piteri, o adjunto José Toste Borges, a secretária executiva de Gestão Pedagógica, Alessandra Cornáglia, o secreário adjunto da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, Luís Henrique, a secretária executiva da Pessoa com Deficiência, Érica Lemos, e o vereador Délbio Teruel, que representou o Legislativo osasquense.

As premiações se deram nas categorias Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA)/Mova. As inscrições dos projetos por parte dos educadores se deram em caráter individual. Foram premiados 15 professores, sendo 5 na Educação Infantil, 5 no Ensino Fundamental e 5 na EJA/MOVA.

Os 5 professores classificados em cada categoria receberam um certificado equivalente a um curso de 30 horas. Além disso, foram classificados mais 15 professores, independente da modalidade por ordem decrescente de nota, a partir do 16º até o 30º lugar.

Houve ainda a premiação em dinheiro e entrega de troféus em todas as categorias para os classificados do 1º ao 5º lugar; do 6º ao 10º; do 11º ao 15º; e do 16º ao 20º colocados.

Entre as premiadas estava a professora da Educação Infantil, Elis Regina Nunes Costa, da creche Vilma Catan, com o projeto “Arte na Educação Infantil: incluindo e transformando vidas”, que visa integrar a arte no processo educativo, utilizando suas diversas formas, como música, dança, teatro, pintura e literatura.

Emocionada, Elis Regina falou sobre a experiência com os pequeninos. “Estou muito feliz, porque a partir do desenvolvimento do projeto notei maior autonomia e interação entre as crianças, principalmente duas delas, que têm TEA (Transtorno do Espectro Autista). Essas duas crianças não conseguiam sequer colocar um bonezinho na cabeça. Agora conseguem”.

Rogério Lins parabenizou os professores e os agradeceu pelo empenho e inovação da metodologia de ensino. “Essa noite é dedicada a cada um de vocês. Somos muito gratos por todo o empenho em transformar para melhor a educação na nossa cidade”.

Cláudio Piteri também agradeceu aos educadores e traduziu o significado da palavra “inovar”. “Só inova quem não está acomodado com o que faz. Quando isso acontece, a gente cai na zona de conforto e deixa de inovar. Quem quer construir uma política séria na educação não pode ser conformado. Por isso estamos aqui para agradecer e estimular vocês, para que sigam inovando”.