Festival Osasquense de Skateboarding 2024 reúne diversão e talentos

Texto e imagem: Giane Vieira

No último domingo, 1º/12, a pista de skate do Jardim Bela Vista recebeu o Festival Osasquense de Skateboarding. A competição contou com a participação de 70 skatistas, divididos nas categorias Mirim, Iniciantes/Amadores, Masters e Feminino.

Dentre os participantes, o skatista master César Augusto, de Carapicuíba, que começou a praticar a modalidade quando criança, mas, por razões pessoais, ficou 30 anos afastado, e retornou com entusiasmo na pista osasquense.

Outro destaque foi Miguel Bonelli, representante do programa Bolsa Atleta, da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, que também competiu no evento. Miguel é um talento local, apoiado pela prefeitura, e sua participação reafirma a importância de iniciativas que incentivam o esporte na cidade.

As skatistas Laura Naomi e Carol Guedes, de Sorocaba e Itapevi, respectivamente, souberam do evento através das redes sociais. Já as skatistas Ariadne Dy Castro e Nowa Silva, ambas de Itapevi, descobriram a pista de Osasco por meio de amigos. “Essa pista é ótima, sempre treino aqui”, destacou Ariadne.

As mães Danieli Campoi Olim e Fabiana Sargentos conheceram a pista por motivos diferentes: elas trazem suas filhas para os treinos de ginástica artística, já que a Escola de Ginástica Artística fica ao lado da pista de skate. Danieli ainda contou quando o filho começou a treinar. “Meu filho, Pedro Henrique, começou a treinar skate em junho deste ano. Sempre o acompanhava durante os treinos da irmã, Clara Maria Campoi, e hoje ele veio participar de sua primeira competição”, disse.

Fabiana Sargentos também compartilhou sua experiência. “Trazemos meu filho Davi Gardel para o treino, e enquanto ele se exercita, a minha filha Julia Gardel treina ginástica artística. Assim, consigo conciliar o útil ao agradável enquanto ambos praticam esportes ”, concluiu.

Em um momento de celebração da participação das famílias, o secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, destacou: “É fundamental incentivar a prática do skate para ambos os sexos, além de apoiar as famílias que trazem seus filhos para a prática esportiva. O skate é uma modalidade que contribui para o desenvolvimento físico e social, e vemos com muito orgulho a participação crescente tanto de meninos quanto de meninas, além do apoio das famílias que promovem um ambiente de inclusão e aprendizado”.

Classificação Final do Festival

Mirins

1º Lucas Emanuel – Poá

2º João Pedro – Osasco

3º Davi Gardel – Osasco

Iniciantes/Amadores

1º Caíque Modesto – Osasco

2º Marlon Lima – Barueri

3º Ramiro Alves – SP

Masters

1º Silas Ribeiro – Carapicuíba

2º Caíque Veloso – Osasco

3º Lucas Lunas – Osasco

Feminino

1º Carol Tavares – Itapevi

2º Yasmin Caroliny – SP

3º Naomi Laura – SP