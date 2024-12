Enxadrista de Osasco participa do Mundial Veteranos 2024 em Portugal

Giane Vieira

Divulgação

O enxadrista osasquense Wagner Madeira participou na última sexta-feira, 29/11, do Mundial Veteranos 2024, realizado na encantadora ilha de Porto Santo, em Portugal. A competição contou com a presença de 89 enxadristas de diversas partes do mundo.

Foram disputadas 11 rodadas intensas, no sistema suíço clássico, com tempo de 1 hora e meia para cada jogador, acrescido de meia hora após 40 lances, e um adicional de 30 segundos por movimento. Como de costume, as condições foram ideais, com uma rodada por dia e um dia de descanso após a sexta rodada.

A competição teve como vencedor o GM alemão Knaak, que se destacou ao conquistar 8,5 pontos. O MF Herbert Carvalho também teve uma atuação sólida, terminando com 6,0 pontos.

Wagner Madeira, que estava classificado como 38º pré-classificado, finalizou o torneio na 23ª posição. “Este foi o meu sexto mundial em dez anos. Não foi a minha melhor colocação, pois é difícil superar o resultado do ano passado, na Itália, quando fiquei em oitavo lugar. Conquistei 6,5 pontos (seis vitórias, quatro derrotas e um empate), ganhando onze pontos de rating”, comentou o enxadrista.

Entre os seis brasileiros que participaram do evento, Wagner ficou em segundo lugar, superando apenas pelo GM Sunyê, no critério de desempate. O paranaense liderou a primeira metade do torneio, mas seu desempenho caiu na segunda. Já a trajetória de Wagner foi diferente, pois a primeira metade foi mais difícil, mas ele melhorou consideravelmente no decorrer da competição.

Wagner ministra aulas gratuitas na Escola de Xadrez França Garcia, em Osasco. Outras informações sobre as aulas podem ser obtidas no telefone (11) 3654-1114.