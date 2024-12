Associação dos Procuradores de Osasco entrega 1º Prêmio Tadachi Fuzihara

Elisangela Silva

Caio Henrique

Aconteceu na terça-feira, 10/12, a entrega do 1º Prêmio Tadachi Fuzihara, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Sala Osasco), na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Centro. A premiação, organizada pela Associação dos Procuradores Municipais de Osasco (APMO), reuniu representantes dos poderes legislativo, judiciário, servidores públicos e familiares de Tadachi Fuzihara, que foi procurador municipal em Osasco.

O prêmio é destinado a autoridades que promovem o fortalecimento do trabalho da Procuradoria Geral do Município de Osasco. Nesta primeira edição, os premiados foram o prefeito Rogério Lins e a procuradora geral do município, Jeanette Masutti Massa. Os familiares de Tadachi Fuzihara também foram homenageados.

O evento contou com palestras que abordaram áreas de atuação da Procuradoria Geral do Município, como: “Os desafios da implementação da resolução 547/CNJ (execuções fiscais)”, com Artur Ferreira, procurador do município e presidente da APMO e Natália Assis Mascarenhas, juíza titular da 2ª Fazenda Pública de Osasco; “Herança Jacente: Discussões sobre a capacidade sucessória do município”, com o procurador do município, Cleverson Nolacio, e “Regime jurídico celetista na administração pública – EC 19/98 – ADI 2.135 do STF”, com o procurador-chefe da Procuradoria de Fiscalização e Controle, Rogério Morina Vaz.

Acompanharam o encontro, Fabio Grossi, chefe de gabinete que recebeu o prêmio em nome do prefeito, Carmônio Bastos, presidente da Câmara Municipal e Lau Alencar, vice-prefeito eleito (gestão 2025/2028).

Tadachi Fuzihara

Tadachi Fuzihara nasceu em 27 de junho de 1932 na cidade de Lavínia, interior de São Paulo, e faleceu no dia 6 de maio de 2009, na cidade de São Paulo. Advogado graduado pela Faculdade de Direito da Universidade do Largo São Francisco na turma de 1960.

Foi Procurador Judicial da Prefeitura de Osasco, ingressando no primeiro concurso realizado. Atuou como secretário dos Negócios Jurídicos em três administrações, foi diretor da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito), presidente da Progresso de Osasco S.A. (Prosasco) e professor universitário. Colaborou para a instalação do Fórum de Osasco ao lado de outros advogados da Comarca, onde atuou por várias décadas.

Foi vice-presidente da Associação dos Advogados de Osasco, da qual foi um dos fundadores, e presidente do Rotary Club Osasco-Sul. Foi casado com Maria Komatsu Fuzihara, com quem teve cinco filhos, dez netos e dois bisnetos.