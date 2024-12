Voluntários do projeto “Escola, no Olhar de Quem Cuida” são homenageados

Kelly Cerqueira

Foto: Eduardo Soares

No último dia 4/12, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, realizou uma cerimônia no Parque Chico Mendes para homenagear os voluntários e assessores pedagógicos que participaram do projeto “Escola, no Olhar de Quem Cuida”. O evento destacou a importância das ações realizadas nas escolas municipais ao longo do ano letivo, que impactaram positivamente a comunidade escolar e os bairros ao redor.

O projeto, apadrinhado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, visa ofertar cursos e oficinas gratuitos para moradores de diversas faixas etárias. Com apoio de formadores voluntários e parceiros como Sebrae, Senai e Senac, o “Escola, no Olhar de Quem Cuida” promove atividades que vão desde esportes, como futebol e patins, até áreas como empreendedorismo, artesanato, computação, design de sobrancelhas, aromaterapia, entre outros.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, destacou a relevância do trabalho realizado pelos voluntários e assessores pedagógicos. “Esses profissionais e voluntários são exemplos de como o cuidado e a educação andam juntos. Com ações como essas, reforçamos o compromisso de fazer da nossa Rede Municipal um modelo de inclusão e inovação”, declarou.

“Escola, no Olhar de Quem Cuida” não apenas amplia o acesso ao aprendizado, mas também fortalece os laços entre os moradores e suas escolas. Com foco no desenvolvimento humano e no bem-estar coletivo, a iniciativa reafirma o papel transformador da educação e da solidariedade na construção de uma sociedade mais justa e integrada.

A vice-prefeita Ana Maria Rossi reforçou o impacto social do projeto. “Essa iniciativa mostra como as escolas podem ir além do ensino formal, tornando-se espaços de integração e desenvolvimento para toda a comunidade. É emocionante ver como os voluntários dedicaram seu tempo e talento para transformar vidas”, afirmou.

Durante a cerimônia, os voluntários e assessores pedagógicos receberam certificados de reconhecimento, simbolizando a gratidão da Prefeitura de Osasco pelo esforço e dedicação ao projeto.