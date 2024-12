Osasco participa, em Brasília, do América Aberta

Divulgação

Legenda: Da esquerda para a direita: Gabriela de Brelaz (professora da Universidade Federal de São Paulo); Clorinda Romo (coordenadora OGP Local); Éder Máximo (secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco); José Maria Marin (líder OGP Local), Felipe Tannus (diretor do Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania de Osasco).

Representantes do Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania, ligado à Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco, participaram entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2024, em Brasília, do América Aberta, evento internacional que reuniu governos, sociedade civil e especialistas para debater transparência, governança e participação social.

No encontro, Osasco reforçou seu papel como referência em políticas públicas de transparência e engajamento cidadão. A cidade integra a Rede Brasileira de Governo Aberto e contribuiu para a troca de experiências durante a mesa.

Com o tema “Engajamento da População e Transparência: Inovações no Governo Local”, Osasco apresentou iniciativas de destaque, como a Oficina de Mapas Falantes, aplicada em parceria com a Defesa Civil para identificação de riscos de desastres junto à população, ação que foi determinante para o encaminhamento de recursos vindo do Programa de Aceleração do Crescimento, política do governo federal.

“Como coordenadora do programa de monitoramento do 1º Plano de Ação em Governo Aberto de Osasco, é importante para a cidade continuar com essa parceria, trabalhando cada vez mais em novos compromissos”, disse Gabriela de Brelaz, professora da Universidade Federal de São Paulo.

“Governo Aberto é algo que está no nosso coração. Estamos a caminho de um novo governo e nessa transição já estamos discutindo o próximo plano de ação, visando a inovação, pensando não só na nossa cidade, mas em toda a região”, comentou Eder Máximo, secretário de Planejamento e Gestão de Osasco.

“Osasco vem construindo várias políticas públicas com participação no território e o fortalecimento dos conselhos municipais, porque é assim que acreditamos e vamos trabalhar, com a participação social e transparência. Contamos com toda a população de Osasco para fazer o nosso 2º Plano de Ação em Governo Aberto a partir de 2025”, disse Felipe Tannus, diretor do Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania da Prefeitura de Osasco.

O município vem de um histórico na pauta de governo aberto, com destaque para o 5º Encontro Brasileiro de Governo Aberto, realizado na cidade em 2024. O evento foi um marco nacional, reunindo lideranças de todo o país para debates sobre transparência, inovação e o papel das cidades na construção de uma gestão pública participativa, evento esse que fundou a Rede Brasileira de Governo Aberto

A participação de Osasco no América Aberta reafirma o compromisso do município com o fortalecimento da democracia participativa, a promoção de políticas públicas inclusivas e o avanço na construção de uma sociedade mais transparente e engajada.