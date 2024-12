Atletas de Osasco se destacam no CheerFest

Giane Vieira

Fotos: Divulgação/ Arquivo Serel/PMO

No último final de semana, dias 7 e 8 de dezembro, aconteceu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, no ginásio Adib Moyses, o Campeonato CheerFest, considerado o maior evento de cheerleading do Brasil. Participaram equipes de diversas partes do país.

As atletas Julia Rigaud de Andrade Pontes e Beatriz Souza Lima, representantes do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), participaram da competição na categoria All Star Coed 3 Non Tumbling, integrando a equipe Galaxy All Star.

A equipe finalizou a disputa em 9º lugar, destacando-se entre as principais equipes do Brasil.

Julia Rigaud expressou sua gratidão pelo apoio recebido: “Agradeço todo o suporte da cidade de Osasco. Durante o ano, esse apoio foi fundamental para o nosso crescimento na modalidade.”

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, Thiago Borges, ressaltou a importância do programa Bolsa Atleta para o desenvolvimento de atletas em diversas modalidades.

“O Bolsa Atleta tem sido essencial para o desenvolvimento de atletas em mais de 50 modalidades. O apoio ao Cheerleading, em particular, tem proporcionado resultados expressivos, como o desempenho de nossas atletas no CheerFest”.