Confira o que abre e fecha no Natal e Ano Novo

Em decorrências das festas de Natal e Ano Novo, não haverá expediente no Paço Municipal e nas repartições públicas entre os dias 23 e 25 de dezembro (emenda do ponto facultativo de véspera de Natal), e nos dias 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025 (emenda do ponto facultativo de véspera de Ano Novo), conforme estabelecido no Decreto nº 13.982/2023.

Durante esse período, os serviços essenciais e obrigatórios à população, como a Guarda Municipal, Demutran, SAMU, Defesa Civil, Hospital Municipal Antônio Giglio, Maternidade Amador Aguiar, Prontos-Socorros, UPAs, PPAs e Serviços de Acolhimento Institucional, funcionarão normalmente.

Além dos serviços essenciais mencionados, as duas unidades dos Hospitais Veterinários Públicos de Osasco estarão abertas nos dias 23/12 e 30/12, das 7h30 (início da retirada de senhas) às 17h. Estarão fechados nos dias 24, 25 e 31/12, além do feriado de 1º de janeiro de 2025. Confira abaixo os endereços das unidades:

Hospital Veterinário Mariza Helena Braga (Zona Norte)

Avenida Lourenço Belloli, 1480 – Parque Industrial Mazzei

Hospital Veterinário – Unidade Manchinha (Zona Sul)

Avenida Franz Voegeli, 930 – Vila Yara

Serviço

O que abre e fecha entre Natal e Ano Novo

ABERTO

Central 156 ou 3651-7080 (atendimento eletrônico)

Defesa Civil

Demutran (Serviços de Trânsito)

Guarda Municipal

Hospital Municipal Antônio Giglio

Maternidade Amador Aguiar

Parques Municipais de Osasco

Postos de Pronto Atendimento (PPAs)

Prontos-Socorros

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento)

SAMU

Serviços de Acolhimento Institucional (antigo albergue)

FECHADO

Banco de Alimentos

Casa da Mulher

Centros Dia do Idoso

Centro de Atenção à Terceira Idade

Centro de Convivência Vila Yara

Centro de Especialidades Odontológicas

Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência (CRMVV)

Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH)

Escolas Municipais

Espaço Mãos do Futuro

Fundo Social de Solidariedade

Paço Municipal (Prefeitura)

Portais do Trabalhador

Unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)

Unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)

Unidades Básicas de Saúde (UBSs)