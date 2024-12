Osasco realiza primeira reunião interconselhos municipais

Fotos: Arquivo Seplag/PMO

A Secretaria de Planejamento e Gestão de Osasco, por meio do Departamento de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania, promoveu, nesta quarta-feira (18), a primeira reunião interconselhos municipais. O encontro reuniu representantes de diversos conselhos municipais, incluindo os da Pessoa com Deficiência, Segurança Alimentar, Juventude, Meio Ambiente, Direitos da Mulher, Turismo, Educação, Assistência Social, Habitação, Criança e Adolescente, além de Políticas para a Pessoa Idosa. O objetivo é promover a integração entre os conselhos e fortalecer a participação social no município.

A reunião visa a criação de um espaço permanente de diálogo entre os conselhos municipais para estimular a troca de experiências e discutir temas de interesse comum. O intuito é transformar as demandas desses conselhos em ações práticas que possam impactar positivamente as políticas públicas locais.

Durante o encontro, também foram debatidas ações para aprimorar a atuação dos conselhos e ampliar sua capacidade de impacto nas políticas públicas municipais.

A ouvidora geral do Município, Roseli Di Flavio, e representantes da Controladoria Geral do Município participaram da reunião. Essas instituições desempenham papel fundamental na promoção da transparência e no controle social, aspectos essenciais para a boa governança.

Para mais informações sobre as iniciativas de participação social em Osasco, acesse: