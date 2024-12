Osasco sediará jogos do grupo 17 da Copa São Paulo

Foto e Giane Vieira

O Estádio Municipal José Liberatti, no Jardim Rochdale, em Osasco, sediará a partir do dia 2 de janeiro de 2025 os jogos do grupo 17 da 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além do time da casa, o Osasco Audax, o grupo conta ainda com Athetico-PR, Mazagão (AP) e Ferroviário (CE). O time osasquense estreia dia 3/1, às 19h30, contra o Mazagão. A final da competição ocorre no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco dará todo o suporte às equipes visitantes, incluindo estadia, alimentação e transporte.

A competição contará com 128 equipes, divididas em 32 grupos, com quatro times cada. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único. Os dois melhores de cada chave avançam para as fases seguintes até a grande final.

Atual campeão da Copinha, o Corinthians, que já conquistou 11 títulos, jogará em Santo André, no ABC Paulista. O grupo 27, que contará com o Timão e o Ramalhão, também inclui Rio Branco (AC) e Gazin Porto Velho (RO).

O Osasco Audax está sob o comando do técnico Roberto Martins. Ele iniciou sua trajetória no Rio de Janeiro e passou por clubes como Friburguense, Bangu, Madureira, América e Portuguesa, onde encerrou sua carreira como jogador aos 26 anos, após uma lesão de joelho. Posteriormente, continuou sua trajetória esportiva como professor de Educação Física, especializado em MBA gestão de esportes, além de licenças B e A da CBF Academy.

Como treinador, Martins se destacou no Guarulhos, onde comandou os times do sub-15 e profissional. Na Copinha de 2022, o time não sofreu nenhum gol.

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges, destacou a importância da cidade como sede da Copinha: “Osasco tem grande tradição em sediar a Copa São Paulo. É uma honra continuar sendo palco dessa competição, que é um verdadeiro celeiro de novos talentos. Estaremos na torcida pelo título e também para revelar novos jogadores osasquenses que possam brilhar no cenário nacional.”