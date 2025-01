Osasco enfrenta o Atlético-PR nesta quinta-feira, 9/1, às 21h, na última fase da primeira etapa da Copinha

Giane Vieira

Foto: Dado Rodrigues/G.O Audax

O Osasco Audax venceu o Ferroviário (CE) por 1 a 0 na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior e garantiu vaga para a próxima fase da competição. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, no Jardim Rochdale. O único gol da partida foi marcado por Michelangelo, aos 34 minutos do primeiro tempo. O último compromisso da equipe osasquense na primeira fase acontece nesta quinta-feira, 9/1, às 21h, contra o Atlético-PR.

“Gostaria muito de permanecer em nossa sede (Rochdale), pois o apoio da torcida de Osasco está incrível. Ela é o 12º jogador. Terei que fazer alguns ajustes, principalmente na parte ofensiva, para melhorar nossas finalizações. Também não terei o Mik, que recebeu o 2º cartão amarelo e estará suspenso para a próxima rodada. O restante do time está pronto e vamos buscar mais uma vitória para garantir a primeira posição no grupo. Temos consciência que será uma partida bastante disputada e que o Atlético-PR tem uma das melhores estruturas da categoria de base do Brasil. Mas confiamos no nosso trabalho”, disse o técnico Beto Martins, após a vitória sobre o Ferroviário.

O secretário de Esporte, Thiago Borges, que acompanhou a partida afirmou: “Estamos muito felizes com o desempenho da equipe até agora. A classificação do Audax é um reflexo do trabalho árduo e da dedicação de todos”.

Para garantir ingresso gratuito, basta baixar o app “BIPFUT – INGRESSOS” na Play Store ou Apple Store, se cadastrar, fazer o reconhecimento facial e procurar pelos jogos na seção de ingressos.

Atendendo à solicitação da Policia Militar, o Audax informou pelas redes sociais que será proibida a entrada no estádio de pessoas vestindo camisas, bonés ou uniformes de outros clubes que não estejam atuando na cidade durante os jogos da Copinha.

Serviço

9/1/23

18h45 Ferroviário x Mazagão-AP

21h Audax Osasco x Atlético-PR