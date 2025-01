“Férias na Escola” resgata brincadeiras antigas para alunos da rede municipal

Kelly Cerqueira

Lucas Souza

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, anuncia a edição 2025 do projeto “Férias na Escola”, que ocorrerá de 13 a 24 de janeiro. Com o tema “Brincadeiras do Meu Quintal”, a iniciativa visa resgatar brincadeiras tradicionais, promovendo aprendizado, interação e diversão para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental.

O prefeito Gerson Pessoa destaca a importância do projeto: “O ‘Férias na Escola’ é uma oportunidade para nossos estudantes aprenderem e se divertirem durante o recesso escolar, fortalecendo laços comunitários e preservando nossas tradições culturais”.

Uma das novidades do “Férias na Escola” serão as oficinas itinerantes que visitarão as escolas participantes, levando conhecimento e entretenimento de maneira criativa, através de ações educativas, culturais e esportivas.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, complementa: “Estamos comprometidos em oferecer atividades que estimulem o desenvolvimento integral dos nossos alunos, unindo educação e lazer de forma lúdica e enriquecedora”.

As atividades do “Férias na Escola” serão realizadas em duas etapas: de 13 a 17 de janeiro nas escolas da zona Sul e de 20 a 24 de janeiro nas unidades da zona Norte. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site: ou presencialmente nas unidades escolares.

Para as crianças da educação infantil – Ciclo I (de 4 meses a 3 anos e 11 meses), o projeto oferecerá atividades especialmente pensadas para essa faixa etária, entre os dias 13 e 24 de janeiro de 2025. Outras informações podem ser obtidas na Central de Atendimento pelo número 156.