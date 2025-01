Prefeitura intensifica ações de zeladoria na cidade

Juliana Oliveira

Fotos: Fernanda Cazarini

A Prefeitura de Osasco vem intensificando as ações de zeladoria em toda a cidade. Entre as atividades realizadas na manhã de segunda-feira, 06/01, estão a desobstrução de galerias e bocas de lobo, que ajuda a evitar alagamentos, a remoção de lixos e entulhos, tapa-buracos, entre outras. Essas iniciativas também são importantes para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores, especialmente durante a temporada de chuvas.

Um total de 83 equipes de zeladoria da Secretaria de Serviços e Obras, mais de 700 trabalhadores, foram às ruas para ampliar as ações que já são realizadas diariamente: 10 equipes padrão de serviços gerais; 9 de pequenos reparos em logradouros e outras 5 de pequenos reparos em galerias; 6 equipes de limpeza de bocas de lobo; 4 caminhões pipa; três hidrojato, três tapa buracos; duas escavadeiras de desassoreamento, além de 41 equipes de roçada.

A Praça Antônio Agrela, no Jardim D’Abril, foi um dos pontos que recebeu as equipes. No local foi realizado o corte de grama, manutenção da Academia ao Ar Livre, pintura de guias e sarjetas, desobstrução de galerias, bocas de lobo, reparo nas calçadas, remoção de entulhos e limpeza geral. Na ocasião, as equipes de zeladoria também passaram pela UBS do Jardim D’Abril.

Para o prefeito Gerson Pessoa, os serviços de zeladoria são fundamentais para a qualidade de vida dos munícipes. “Essas ações vão além da manutenção estética dos espaços públicos, já que a zeladoria inclui a limpeza de ruas, praças e parques, a poda de árvores, a coleta de lixo e o combate à proliferação de pragas”.