Alunos da rede participam do “Férias na Escola”

Juliana Oliveira

Fotos: Fernanda Cazarini

Na manhã de terça-feira, 14/01, o prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, esteve na EMEF Deputado Alfredo Farhat, no Jardim São Pedro, para acompanhar a edição 2025 do projeto “Férias na Escola”, que ocorre até 24 de janeiro. Durante a visita, o prefeito foi desafiado pelos alunos e acabou entrando na brincadeira, participou da corrida do saco, jogou pião e utilizou os óculos de realidade virtual.

Até o final da temporada, serão atendidos cerca de 5 mil alunos, sendo 1,5 mil das Escolas de Ensino Fundamental (EMEF) da zona Sul, outros 1,5 mil das EMEFs da Zona Norte, e 2 mil alunos de Educação Infantil (Creches) das zonas Norte e Sul.

Com o tema “Brincadeiras do Meu Quintal”, a iniciativa promovida pela Secretaria de Educação visa resgatar brincadeiras tradicionais, promovendo aprendizado, interação e diversão para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental.

O prefeito Gerson Pessoa destacou a importância do projeto: “Essa é uma oportunidade para nossos alunos aprenderem e se divertirem durante o recesso escolar”.

As atividades do “Férias na Escola” serão realizadas em duas etapas: nas escolas da zona Sul começaram dia 13 e seguem até 17 de janeiro, e nas escolas da zona Norte vão de 20 a 24 de janeiro.

Para as crianças da educação infantil – Ciclo I (de 4 meses a 3 anos e 11 meses), o projeto oferece atividades especialmente pensadas para essa faixa etária. Elas começaram dia 13 e seguem até 24 de janeiro.