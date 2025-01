Prefeito realiza reunião de planejamento com time de secretários

Juliana Oliveira

Fotos: Caio Henrique

Na manhã de segunda-feira, 13 de janeiro, o prefeito Gerson Pessoa acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Gabi Pessoa, e do vice-prefeito Lau Alencar, reuniu todo o time de secretariado na Sala Osasco – “Luiz Roberto Claudino da Silva”, para a primeira reunião de planejamento do ano. Durante o encontro, foram discutidos temas estratégicos, incluindo o orçamento, a continuidade do processo de modernização da gestão pública e outras questões importantes para a cidade.

O prefeito destacou a importância de pensar grande e encontrar maneiras de cuidar da população com qualidade. “Para cuidar de uma cidade, a gente tem que pensar grande e pensar em maneiras de como cuidar da família osasquense com qualidade. Aqui tem pessoas responsáveis pelas nossas UBSs, pelos hospitais, pelas podas de árvores, pelo cuidado com as nossas crianças nas nossas escolas, enfim, por todos os serviços que diariamente milhares de pessoas utilizam na cidade. O nosso objetivo hoje é um só: discutir meios para que os serviços tenham cada vez mais qualidade. Em Osasco a gente trabalha sempre assim, pensando nas pessoas”, afirmou;

Gerson salientou a importância do vice-prefeito, Lau Alencar, na nova gestão, elogiou o trabalho do ex-prefeito e atual secretário de Esportes de São Paulo, Rogério Lins e agradeceu ao time. “Temos uma equipe eficiente e um vice atuante para entregar um serviço cada vez melhor para a nossa população”.

A reunião marcou o início de um ano de trabalho focado na melhoria contínua dos serviços oferecidos à população de Osasco.

Participaram da reunião os secretários municipais Luciano Camandoni (Governo), Cleber Vieira Nunes (Casa Civil), Fernando Machado (Saúde), Cláudio Piteri (Educação), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras), Coronel José Virgolino (Segurança e Controle Urbano), José Carlos Vido (Assistência Social), Thiago Silva (Comunicação), Talita Bottas (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), Cláudio Monteiro (Administração), Michel Figueredo (Emprego, Trabalho e Renda), Sérgio Di Nizo (Transportes e Mobilidade Urbana), Marcelão (Cultura), Pedro Sotero (Finanças), Gelso Lima (Habitação), Thiago Borges (Esporte, Recreação e Lazer), Marcelo Couto Dias (Família, Cidadania e Segurança Alimentar), Jorge Poio (Chefe de Gabinete), Daniel Calió Sanches (Executivo de Licenciamento e Cadastro Imobiliario e Controle do Uso do Solo), Paulinho Samba de Rua (Executivo de Políticas da Promoção da Igualdade Racial), Débora Lapas (Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade), Pastora Cristiane Celegato (Executiva da Pessoa com Deficiência), Meire Regina Hernandes (Executiva de Compras e Licitações), Rodolfo Rodrigues Cara (Executivo da Infância e Juventude), Ingrid Leal da Silva (Executiva de Proteção da Fauna e Bem-Estar Animal), Fábio Grossi (Presidente da CMTO), Cíntia Mendes Moreira (Controladoria Geral do Município), José Carlos Pedroso (Presidente da Fito), Francisco Cordeiro da Luz Filho (Presidente do IPMO), Jeanette Masutti Massa (Procuradora Geral do Município) e Roseli Dionisio Flávio (Ouvidora Geral).