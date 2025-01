Secretaria de Meio Ambiente oferece atividades gratuitas no programa Férias no Parque

Olga Liotta

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), promoverá nos dias 18 e 25 de janeiro, nos parques Chico Mendes e Bonança, respectivamente, programação gratuita para as crianças dentro do programa Férias no Parque.

As atividades ocorrerão das 13h às 16h e contarão com uma série de atrações educativas e recreativas, como a Feira de Ciências, que trará apresentações sobre a Mata Atlântica e os impactos climáticos, além de uma interação com animais de coleção. Também haverá uma Exposição de Sementes com a especialista em saúde mental Alexandra Kyono.

O programa incluirá ainda atividades lúdicas como desenhos para colorir, mímica, caça ao tesouro e jogos sustentáveis, organizados pelo grupo Mulheres do Brasil de Osasco.

Outro destaque será o Tabuleiro Gigante, promovido pela Defesa Civil, além da doação de mudas de árvores e oficinas de transplantio e confecção de mini-hortinhas, com a parceria da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda.

Para participar não é preciso inscrição. Basta chegar no horário e integrar-se ao grupo.

Serviço

– 18/01 – Parque Chico Mendes

Das 13h às 16h

Rua Lázaro Suave, 15 – City Bussocaba

– 25/01 – Parque Bonança

Das 13h às 16h

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 615 – Portal D’Oeste

Gratuito