Prefeitura de Osasco oferece cursos gratuitos de qualificação profissional 

Olga Liotta

Fotos: SECOM/PMO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, oferece cursos de qualificação profissional gratuitos na modalidade à distância ou presencial. As inscrições começam no dia 20 de janeiro com início das aulas previsto para 3 de fevereiro.

Para as inscrições, os interessados podem escolher entre as opções abaixo, presencial ou à distância, e fazer o cadastro.

Presencial: http://www.osascodigital.osasco.sp.gov.br

Cursos EAD: http://www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br

Os cursos disponíveis incluem Empreendedorismo, Técnicas de Vendas, Básico em Informática, Portaria, Técnicas em Liderança, Finanças Pessoais, Atendimento ao Cliente, Auxiliar de Logística, Auxiliar Administrativo e Orientação Profissional, Carreira e Currículo.

Para os cursos presenciais, as aulas ocorrerão nos centros de qualificação profissional dos três portais do trabalhador, localizados nos seguintes endereços:

– Centro: Rua Minas Bogasian, 291

– Unidade Sul: Avenida Sarah Veloso, 106, 2º andar, Jardim Santo Antônio

– Unidade Norte: Avenida Presidente Costa e Silva, 372, 1º andar, Helena Maria

O atendimento nas unidades será das 8h às 17h. Para mais informações, ligue 156 ou 3653-1133.