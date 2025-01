Abertas inscrições para curso gratuito de LIBRAS em Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), abrirá as inscrições para novas turmas do curso gratuito de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), destinado a residentes de Osasco com mais de 14 anos.

O curso é oferecido pelo projeto Libras para Todos, que já formou mais de 100 mil pessoas ao longo dos seus 15 anos de existência.

As inscrições serão realizadas de 20 de janeiro a 22 de fevereiro, com vagas disponíveis nos níveis básico e intermediário. Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp, através do número (11) 99702-2327, onde será fornecido um link para o formulário de inscrição. Para participar, os candidatos não podem ter concluído os módulos oferecidos anteriormente pelo projeto.

Além disso, as inscrições podem ser feitas presencialmente nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco.

Serviço

Inscrições para o curso gratuito de Libras da Prefeitura de Osasco

Período: de 20/1 a 20 de fevereiro

Turmas: níveis básico e intermediário

Locais para inscrições:

CRAS 1º de Maio – Rua Nelson Mandela, s/n – Jardim Primeiro de Maio

CRAS Km 18 – Rua Vitório Tafarello, 578 – Km 18

CRAS Padroeira – Avenida Padroeira, s/n – Jardim Padroeira

CRAS Santo Antônio – Rua Marte, 50 – Jardim Santo Antônio

CRAS Veloso – Avenida Sarah Veloso, 299 – Jardim Veloso

CRAS Rochdale – Rua Águas de Lindóia, 425 – Jardim Rochdale

CRAS Piratininga – Rua Martin Afonso, 244 – Jardim Piratininga

CRAS Bonança – Rua Antônio Jacinto Rangon, 45 – Jardim Bonança

CRAS Munhoz – Rua Vereador Sadamitu Omosako, 112 – Jardim Munhoz Júnior

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – Rua Benedito Soares Fernandes, 7 – Vila Yara

Secretaria de Assistência Social – Rua Dom Ercílio Turco, 180, Bela Vista

Atendimento inscrição via WhatsApp: (11) 99702-2327

Para mais informações, entre em contato com a equipe do projeto Libras para Todos nos telefones (11) 2183-6728 ou (11) 99702-2327.