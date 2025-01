Centros de Inclusão Digital de Osasco oferecem cursos básicos de informática gratuitos e com certificação

Olga Liotta

Secom/Caio Henrique

Aprender informática pode ser o início de novas oportunidades. A prática e o treinamento geram habilidades que podem ser aprimoradas com novas especializações ao longo do tempo. Quem deseja realizar um curso de informática básico e gratuito, com certificação, pode se inscrever em um dos oito Centros de Inclusão Digital (CIDs) que a Prefeitura tem, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre). Pessoas a partir de 14 anos podem participar.

Todas as unidades oferecem cursos de segunda a quinta-feira em diversos horários. Às sextas-feiras, os espaços disponibilizam acesso livre à internet para quem desejar.

Para mais informações sobre o funcionamento e documentação necessários, entre em contato com o setor de Inclusão Digital da Setre pelo WhatsApp (11) 99936-2643.

Confira as unidades dos Centros de Inclusão Digital (CIDs):

Zona Sul

– Unidade Verbo Amar: Rua Gê Alves de Medeiros, 249 – Santa Maria

– Unidade Veloso: Avenida Sarah Veloso, 299 – Jardim Veloso

– Unidade Padroeira: Avenida Padroeira, s/n – Jardim Padroeira

Centro

– Unidade UAPO: Rua Minas Bogasian, 97 – Centro

Zona Norte

– Unidade Fatec: Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios

– Unidade Helena Maria: Avenida Presidente Costa e Silva, 372 – Helena Maria

– Unidade Ayrosa: Rua Jandaia, 320 – Vila Ayrosa

– Unidade Vila Menck: Avenida Alberto Jackson Byinton, 542 – Vila Menck