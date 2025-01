Banco de Alimentos de Osasco beneficia mais de 20 mil pessoas em 2024

Olga Liotta

Fotos: Fernanda Cazarini

A Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, Sustentabilidade e Inovação Social (Sesan), gestora do Banco de Alimentos da Prefeitura de Osasco, alcançou a marca de 158.623 kits e cestas de alimentos distribuídos em 2024, beneficiando mais de 20 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar no município.

A medida visa combater o desperdício de alimentos, fortalecer a segurança alimentar, combater a fome e desnutrição, além de integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em conformidade com as políticas públicas municipais e as normas de vigilância sanitária, segurança e boas práticas de manipulação de alimentos. O Banco de Alimentos tem como objetivo garantir o acesso a alimentos adequados e saudáveis para as famílias, com destaque para as ações de parceria público-privada.

Em 2024, o Banco conseguiu atender 101 entidades sociais cadastradas contando com o apoio de 15 importantes parceiros corporativos e governamentais, entre os quais o Grupo Carrefour Brasil, iFood, Dois Cunhados, Bauducco, Assaí, Moinho Anaconda, Arado, Nutriens e Ceagesp. Essa rede colaborativa é essencial para a entrega de alimentos como hortaliças, frutas e produtos não perecíveis para aqueles que mais precisam.

“As doações asseguram a segurança alimentar, responsabilidade social e ambiental, e permitem ao Banco de Alimentos de Osasco transformar vidas, garantindo nutrição adequada para muitas famílias osasquenses”, disse João Perez, gestor do Banco de Alimentos e secretário executivo de Segurança Alimentar e Nutricional, Sustentabilidade e Inovação Social de Osasco.

Para Alaíde B. Conceição, moradora do bairro Piratininga há 50 anos e beneficiária do Banco de Alimentos há um ano, os kits de alimentos fornecidos pelo programa são uma questão de saúde. “Moro com minha neta de 16 anos, que estuda e pratica esportes. Recebo uma aposentadoria, mas enfrento problemas de saúde, e a maior parte do meu dinheiro é destinada a medicamentos e à moradia. O Banco de Alimentos tem sido uma verdadeira bênção em nossas vidas. Os médicos recomendaram uma alimentação saudável, mas eu não tinha condições de arcar com isso. Há um ano conseguimos manter uma alimentação equilibrada graças aos kits que recebemos semanalmente do Banco de Alimentos”.

O desempenho do Banco de Alimentos é considerado uma das maiores referências nacionais em segurança alimentar. O equipamento integra o Comitê Gestor da Rede Brasileira de Bancos de Alimentos do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e participa do Programa de Aquisição de Alimento/PAA, uma parceria entre a Prefeitura de Osasco e o Governo Federal, que visa fomentar a agricultura familiar.

A sede do Banco de Alimentos (Avenida General Pedro Pinho, 1340, Jardim Pestana) passa por reforma, em convênio com o Governo Federal, para aprimorar seus serviços e será entregue em março de 2025. A operação ocorre temporariamente em Quitaúna, na Rua Edelzita Borges Batista, 55.

Serviço

Para mais informações, entre em contato via e-mail:

[email protected] ou telefone: (11) 3654-4585, atendimento de segunda a sexta-feira, 8h às 17h.