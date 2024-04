Professor recebe Moção de Aplauso por projeto com Libras

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta quinta-feira (11), a Moção de Aplauso 97/2024, em homenagem ao professor da rede municipal de ensino Marcelo Jorge, especializado na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Proposta pelo vereador Michel Figueredo (PSDB), o reconhecimento se deve ao trabalho do professor no “Projeto Libras Para Todos”, que desperta interesse crescente nos alunos, lotando suas salas de aula, devido sua abordagem dinâmica e centrada nos alunos.

“Que esta seja a primeira de muitas iniciativas relacionadas ao ensino de Libras em nossa cidade. A utilização da linguagem de sinais é uma maneira de incluir pessoas com deficiência (PcD)”, disse o vereador do PSDB na justificativa da Moção.

Carmônio Bastos (PODE), presidente da Casa, Laércio Mendonça (PDT) e Lúcia da Saúde (PODE) também falaram sobre a Moção. “É um reconhecimento merecido. Saber Libras é algo que pode abrir portas no serviço público e em ONGs”, disse Mendonça.

Lúcia da Saúde também enalteceu o trabalho do professor. “Marcelo desenvolve um trabalho de suma importância em nossas escolas. Uma tarefa feita com muita competência, dedicação e amor. Essa honraria concedida pelo Plenário é mais do que merecida”, afirmou a parlamentar do Podemos.

Já o presidente da Casa ressaltou a importância de iniciativas de ensino inclusivo. “Às vezes, nos achamos muito inteligentes e nem sempre lembramos das pessoas com alguma deficiência. É uma pauta que está na Ordem do Dia e não pode mais ser ignorada pela sociedade e pelos governos”, disse Carmônio.

