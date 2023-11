UBS do Boa Vista será entregue no domingo, dia 3, totalmente reconstruída  

Depois de quase um ano de total reconstrução pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Benedito de Oliveira Crudo será reinaugurada na Vila Boa Vista. A entrega do novo prédio acontecerá no domingo, dia 3, a partir das 10h, em evento promovido pela Secretaria de Saúde.

O descerramento da fita deverá ser feito pelo prefeito Rubens Furlan, acompanhado de vereadores, secretários e outras autoridades da cidade.

Volta à sede



Com novas instalações, o atendimento ao público (consulta, coleta de exames e outros serviços) será a partir de segunda-feira, dia 4 de dezembro, logo após a inauguração. O funcionamento da unidade continuará sendo de segunda a sexta-feira das 7h às 19h.

Durante o período das obras de reconstrução, a UBS do Boa Vista estava atendendo a comunidade no primeiro andar do Centro de Especialidades, na rua Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João (região central).

Infraestrutura completa



Com 29 anos de existência, a UBS Benedito de Oliveira Crudo foi reerguida em prédio de três pavimentos com 1.773,37m² de área construída.

O novo projeto compreende 10 consultórios médicos (dois para odontologia, três para ginecologia e obstetrícia e cinco para clínica geral e pediatria); espaços específicos para vacina, inalação, curativo, medicação, reidratação, coleta, farmácia, serviço social, acolhimento, grupos e núcleos, além de administração, reunião, recepção e sala de espera.

A UBS do Boa Vista conta ainda com três elevadores, inclusive com capacidade para transportar macas; estacionamento para funcionários e abrigo para gases.