Vereadores entregam honraria ao vencedor do Mister Barueri — Câmara Municipal de Barueri

Um morador tradicional e ilustre de Barueri foi recebido com muito carinho pelos vereadores durante a sessão da Câmara Municipal na terça-feira, 28. Trata-se de Orlando Orcílio da Silva, de 95 anos, frequentador do Parque da Maturidade. Ele esteve no plenário Wagih Salles Nemer para receber uma moção de aplausos por sua história de vida e pela sua importância para a comunidade barueriense.

Mineiro da cidade de Mariana, Orlando nasceu em 1928 e chegou a Barueri vinte anos mais tarde. É casado há 68 com Maria José da Silva, com quem formou uma grande família, hoje composta por onze filhos, onze netos e um bisneto.

Aposentado como pedreiro, há mais de 20 anos o homenageado passou a frequentar o Parque da Maturidade, onde vai para dançar, e fazer ginástica. Aos 94 anos foi vencedor do concurso Mister Barueri.

“O Sr. Orlando é uma pessoa muito importante para a nossa cidade. É uma pessoa humilde que chegou aqui há muitas décadas e ajudou a construir Barueri”, discursou a vereadora Tania Gianelli (União Brasil), autora da moção. “É um cidadão com uma vida notável pelo impacto positivo que causou em sua família e na comunidade. Que seu exemplo de amor, perseverança e compromisso continue a iluminar o caminho das gerações futuras”, completou.

Acompanhado de sua família, Orlando agradeceu aos vereadores pela homenagem. “Agradeço também a Deus e ao Parque da Maturidade, que é uma escola para mim, onde me sinto bem acolhido”, disse. “Estou com 95 anos e trabalhei muito nessa vida, mas aprendi que a vida não é só trabalho. A gente também tem que brincar e se divertir”, disse o homenageado.

Mais fotos em: