Barueri terá política de amparo e inclusão de pais atípicos — Câmara Municipal de Barueri

A partir deste ano, Barueri terá atividades para promover a conscientização sobre os desafios enfrentados por pessoas que cuidam de filhos com deficiência, além de criar políticas públicas de inclusão social e amparo a estas famílias. O Projeto de Lei 88/2023, que cria a Semana Municipal de Valorização das Mães e Pais Atípicos, foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara Municipal na sessão de terça-feira, 20.

De acordo com o texto, as atividades ocorrerão na terceira semana do mês de abril, e contemplarão a criação de políticas públicas para inclusão social e amparo aos pais atípicos, além da conscientização da sociedade sobre os desafios enfrentados por essas famílias.

A justificativa do vereador Allan Miranda (PSDB) na apresentação do projeto de lei ressalta a importância da criação da data, destacando que pais e mães atípicos enfrentam dificuldades comuns, como o acesso a serviços e recursos adequados para seus filhos, a busca por atendimento médico especializado e a falta amparo do poder público e de inclusão social deste grupo.

Para o autor da matéria, a expectativa é que a Semana Municipal de Valorização das Mães e Pais Atípicos se torne um marco importante no calendário oficial de Barueri, promovendo ações que contribuam para a construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.

“São pais que têm um sobrecarga enorme de trabalho, além de terem que lidar com o preconceito da sociedade, que ainda é grande porque muita gente não conhece os direitos das pessoas com deficiência”, disse Allan Miranda ao pedir o apoio dos pares durante a discussão da matéria. “É preciso valorizar e preservar essas pessoas, para que elas tenham saúde física e mental para cuidar bem dos seus filhos”, concluiu o vereador.

Fotos: