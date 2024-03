Trabalhadores que ajudaram no resgate em acidente aéreo recebem homenagem na Câmara — Câmara Municipal de Barueri

Funcionários de um supermercado estiveram no plenário da Câmara de Barueri na terça-feira, 5, para receber uma homenagem dos vereadores por seus atos de bravura e humanidade. Eles atuaram no resgate de sete vítimas da queda de um helicóptero na Chácaras Marco em 20 de fevereiro. Todos que estavam a bordo da aeronave sobreviveram. Compareceram ao plenário 24 trabalhadores do Supermercado Hugão, que receberam placas destacando o feito da equipe.

O autor da Moção de Aplausos 02/2024, Rodrigo Rodrigues (Pode), a solidariedade e a caridade é sempre presente entre os trabalhadores do atacadista. “Vimos isso na vontade e na dedicação daquelas pessoas em salvar as vítimas”, comentou o vereador. “Eles foram os primeiros a chegar ao local do acidente e puderam prestar socorro e tranquilizar os acidentados. Há famílias que hoje não estão de luto graças a esses anjos da guarda”, comentou.

Sobre o acidente

Em 20 de fevereiro, o helicóptero de prefixo PR-ENT pertencente à empresa Vortex Holding, segundo registro no site da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), modelo AS 350 B3, caiu no bairro Chácaras Marco. Além do piloto, outras seis pessoas estavam a bordo: dois homens, duas mulheres e duas crianças.

Com exceção do piloto, que aguardou a chegada dos bombeiros porque estava preso às ferragens da aeronave, todos os passageiros foram retirados com vida e em segurança, graças à rapidez dos voluntários que, mesmo sem treinamento, fizeram tudo o que foi possível para salvar a vida daquelas pessoas.

Como o acidente ocorre em uma área próxima ao Supermercado Hugão, os funcionários do estabelecimento comercial foram os primeiros a chegar ao local, oferecendo o primeiro atendimento às vítimas.