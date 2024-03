Saúde mental para mães será tema de política pública — Câmara Municipal de Barueri

Maio foi o mês escolhido pela Câmara Municipal para uma campanha de conscientização ao cuidado e à promoção da saúde mental materna em Barueri. A medida foi aprovada na sessão de terça-feira, 27, e determina a inclusão do evento no calendário oficial da cidade.

De acordo com o Projeto de Lei 05/2024, a campanha terá ações de incentivo ao cuidado das mães, por meio de reuniões, palestras, cursos, oficinas e distribuição de material informativo sobre o assunto, além de rodas de conversa e atividades nas unidades de saúde do município.

Segundo a autora do projeto, o objetivo é ampliar a discussão sobre a saúde mental das mães e incentivar o poder público, entidades de classe, associações e a sociedade civil organizada a se engajarem na campanha Maio Furta-Cor.

“Queremos levar para a sociedade um debate sincero e profundo sobre a importância da saúde mental materna. É uma campanha comunitária, democrática e que visa sensibilizar a população para uma causa importantíssima”, afirma Tania Gianelli (União).

Por que Maio Furta-Cor?

Segundo a justificativa da vereadora, maio foi escolhido por ser o mês em que se comemora o Dia das Mães, sendo um momento oportuno para discutir causas maternas. “Já o furta-cor é uma cor cuja tonalidade se altera de acordo com a luz que recebe, não tendo uma cor absoluta. No espectro da maternidade não é diferente, nele cabem todas as cores”, explicou Tania Gianelli.

