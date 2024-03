Vereadores prorrogam prazo para parcelamento de dívidas — Câmara Municipal de Barueri

Prevista para terminar em 29 de fevereiro, a adesão ao PPIPA (Programa de Pagamento Incentivado de Parcelamento Administrativo) ganhou mais um mês de prazo. Na terça-feira, 27, os vereadores de Barueri aprovaram uma alteração na Lei 3.055/2023, que estende o limite para adesão até 27 de março. A medida pretende dar mais oportunidades aos contribuintes para regularizarem suas pendências fiscais junto ao município.

De acordo com mensagem enviada pelo prefeito Rubens Furlan (PSB), a adesão ao programa, instituído em novembro do ano passado, ficou abaixo do esperado. Somente no início deste ano houve aumento na procura pelo benefício, graças a ações de divulgação por parte do poder público.

Para ter direito ao parcelamento de dívidas, o morador precisa regularizar e atualizar seu cadastro na Prefeitura.

