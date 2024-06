Marcos & Belutti e Elba Ramalho são as atrações do Arraiá Barueri neste fim de semana

Artistas consagrados da música brasileira se apresentam no Arraiá Barueri neste fim de semana. Sábado, dia 15, quem sobe ao palco é a dupla sertaneja paulista Marcos & Belutti, que está na estrada há 16 anos e emplacou sucessos como “Eu Era”, “Romântico Anônimo”, “Casal de Solteiro”, “Então Foge” e muitos outros.

Marcos & Belutti, que sempre se apresentam em grandes casas de shows pelo Brasil vêm mais uma vez ao Arraiá Barueri. Será uma ótima oportunidade para que os fãs de Barueri e região assistam de graça ao espetáculo desses grandes artistas. O show é às 20h, mas às 18h a animação já começa com DJ Brazza.

No domingo, dia 16, é a vez de Elba Ramalho, grande dama da Música Popular Brasileira. Ela tem mais de 40 anos de carreira e é reconhecida não só pelos ritmos nordestinos que interpreta com muita maestria como também por grandes sucessos de compositores do Sul e Sudeste.

Geraldo Azevedo é um dos compositores que têm mais sucessos eternizados na voz de Elba Ramalho, mas Zé Ramalho, seu primo, não fica atrás. Em seus shows não podem faltar músicas como “Banho de Cheiro”, “Chão de Giz”, “Bate Coração”, “Moça Bonita” e outras. Ela sempre canta sucessos de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.

Mesmo em início de carreira, Elba Ramalho caiu nas graças do diretor Ruy Guerra, que dirigiu o filme “Ópera do Malandro”, baseado na obra de Chico Buarque. Ela interpretou “Margot” e fez um dueto inesquecível com Cláudia Ohana na música “O Meu Amor”. O show da diva é às 20h, mas às 18h quem se apresenta é a Banda São João Paulo II.

Outras atrações do Arraiá: Praça de alimentação com diversas opções gastronômicas administradas por comunidades religiosas de Barueri, brinquedos infláveis gratuitos para a criançada e vários pontos instagramáveis (para tirar fotos e compartilhar nas redes sociais).