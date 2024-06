Vacinação contra a dengue começa nesta quarta, dia 19, em Barueri

A partir da próxima quarta-feira, dia 19 de junho, a Secretaria de Saúde de Barueri inicia a “Estratégia de Vacinação contra a Dengue”. Essa ação acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município em seus horários de atendimento.

O público-alvo para a vacinação é composto por crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade e tem como objetivo a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções causadas pelo vírus da dengue.

O esquema vacinal contra a dengue (atenuada) é de duas doses com intervalo de três meses entre elas. Pessoas que já foram infectadas com o vírus devem aguardar seis meses para tomar essa vacina. Caso a infecção ocorra após o início do esquema vacinal, não há alteração no intervalo entre a primeira e a segunda dose, desde que a segunda não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença. Importante ressaltar que esse intervalo não prejudica a resposta imunológica para a complementação do esquema, não sendo necessário reiniciá-lo.

Essa vacina não poderá ser aplicada simultaneamente com outras do Calendário de Vacinação. É válido verificar com os profissionais da sala de vacina na UBS o intervalo desse imunizante com os demais que, em geral, podem ser tomados com intervalos entre 24 horas e 30 dias.