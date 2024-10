Câmara de Barueri terá 7 novos vereadores em 2025 — Câmara Municipal de Barueri

A Câmara de Barueri terá uma renovação de um terço no plenário a partir do próximo ano, quando se inicia a 19ª Legislatura (2021-2024). No fim da tarde de domingo, poucas horas após o fechamento das urnas, o TSE Tribunal Superior Eleitoral divulgou o resultado da apuração das urnas na cidade.

Dos 21 vereadores que ocupam uma cadeira no Plenário Wagih Salles Nemer, 14 conquistaram a reeleição. O vereador Fabião (MDB) não concorreu a um novo mandato na Câmara porque tentou a eleição para prefeito (veja números no fim desta reportagem). Já vereadora Dra Claudia (PSB) também ficou de fora da corrida no Poder Legislativo por ser candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo candidato Beto Piteri (Republicanos).

Apesar da renovação de sete cadeiras, apenas cinco vereadores foram eleitos pela primeira vez. Isso porque Zé Baiano (União Brasil) já foi parlamentar em Barueri entre 1993 e 2020 e agora retorna para seu oitavo mandato. Silvio Macedo (PSDB), que também voltará à Câmara em 2025, terá seu terceiro mandato, após ter sido vereador entre 2013 e 2017.

Candidato Votos Ornedo (Rep)* 6.402 Rodrigo Rodrigues (Pode)* 4.448 Wilson Zuffa (Rep)* 4.329 Hélio Jr (PL)* 4.246 Levi Jânio (PSB)* 4.209 Keu Oliveira (PV)* 3.901 Cris da Maternal (PSDB)* 3.735 Allan Miranda (União)* 3.594 Kascata (SD)* 3.524 Zé Baiano (União) 3.459 Clayton Silva da Saúde (União) 3.291 Thiago Rodrigues (PSB)* 3.266 Silvio Macedo (PSDB) 3.116 Levi Golbert (Podemos) 3.027 Rafa Carvalho (Rep)* 3.023 Toninho Furlan (SD)* 3.011 Wilden (PP)* 2.836 Leandrinho Dantas (PSD)* 2.780 Edmilson Dimi (PL) 2.615 Leandro Canaã (PRD) 2.490 Nildo Sabesp (Mob) 2.055 * Reeleitos

A posse dos eleitos ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025, no plenário da Câmara Municipal de Barueri.

Poder Executivo

Na disputa pela Prefeitura, Barueri terá pela primeira vez em sua história uma eleição em segundo turno. A disputa será entre Beto Piteri (Republicanos), que conquistou 48,39% dos votos válidos, e Gil Arantes (União), que teve 39,83%. Quem vencer no dia 27 de outubro estará à frente do Poder Executivo nos próximos quatro anos.

O terceiro colocado na disputa foi Fabião (MDB), com 8,89% dos votos válidos, seguido de Sabrina Nabuco (PSOL), com 2,89%.

Candidato % Votos Beto Piteri (Rep) 48,39% 97.708 Gil Arantes (União) 39,83% 80.426 Fabião (MDB) 8,89% 17.951 Sabrina Nabuco (PSOL) 2,89% 5.845

