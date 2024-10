Ex-vereador Tarzan morre aos 81 anos — Câmara Municipal de Barueri

Morreu neste domingo, 6, aos 81 anos, no Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, em Barueri, o ex-vereador Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Tarzan. A causa não foi revelada pela família. O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério Municipal de Barueri.

O presidente da Câmara Municipal de Barueri, vereador Toninho Furlan (SD), lamentou a morte do colega, com quem dividiu o plenário do Poder Legislativo por muitos anos.

“Hoje é um dia muito triste para todos nós que vivemos em Barueri. A política perdeu um grande vereador e a cidade perdeu um grande cidadão”, comentou o presidente. “Tarzan vai fazer muita falta. Tinha um coração enorme, foi um homem generoso em seus atos e em suas palavras. Sempre será uma referência para todos nós que vivemos a política na cidade. Ele faz parte da História de Barueri”, completou Toninho.

Vida dedicada a servir o povo

Tarzan dedicou sua vida inteira à política. Nascido em 7 de junho de 1943, em Conquista, no estado de Minas Gerais, mudou-se para Barueri em 1957, instalando-se na Aldeia de Barueri, bairro em que vivia até hoje e um dos motivos de orgulho de sua trajetória na carreira pública.

Foi eleito vereador pela primeira vez em 1972, aos 29 anos. Na época obteve 421 votos e foi o vereador mais votado pelo MDB Movimento Democrático Brasileiro.

Foi reeleito em 1977 pelo mesmo partido com 542 votos, alcançando a segunda colocação do município.

No biênio 1975-1977 ocupou o cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora; de 1977 a 1979 exerceu o cargo de Vice-Presidente, desta Casa de Leis e, de 1979 a 1981, foi escolhido para 1º Secretário.

Foi eleito pela terceira vez em 1982 com 976 votos, o segundo mais votado da cidade. No biênio 1983-1984 presidiu a Câmara Municipal. Afastou-se do Poder Legislativo entre 1988 a 1992 quando foi eleito para ocupar o cargo de vice-prefeito de Barueri.

Já em 1993 voltou para exercer seu quarto mandato de vereador, eleito com 1.212 votos.

Em 1996 foi eleito pela quinta vez vereador com 1.722 votos, e no biênio 1997-1998 recebeu dos colegas vereadores o cargo de vice-presidente da Câmara.

No pleito de 1º de outubro de 2000, Tarzan foi eleito para seu sexto mandato, pelo então PMDB, obtendo 2.561 votos.

Embora tenha sido o quarto candidato mais votado na cidade em 2004, não conseguiu a reeleição por causa da regra de quociente eleitoral.

Em 2012, chegou ao sétimo mandato, graças aos 2.643 votos conquistados. Em outubro de 2013, trocou de partido e se filiou ao recém-criado SD (Solidariedade).

Em sua última disputa eleitoral, no ano de 2016, já com a saúde fragilizada, não conseguiu se reeleger.