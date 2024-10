Audiência pública apresenta orçamento de Barueri para 2025 — Câmara Municipal de Barueri

Audiência pública apresenta orçamento de Barueri para 2025

Cidadãos podem consultar e se manifestar sobre três projetos de lei que envolvem o orçamento da cidade

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Barueri promoverá, no dia 30 de outubro (quarta-feira), audiência pública para apresentar à população a proposta do orçamento da cidade para 2025. O Projeto de Lei 047/2024, enviada pelo prefeito Rubens Furlan (PSB), estima que Barueri terá uma arrecadação de R$ 5,8 bilhões no próximo ano.

A audiência pública terá início às 18h30 e será aberta à participação da população. Quem comparecer poderá usar o microfone para dar sua opinião sobre o texto do projeto.

A Lei Orçamentária Anual é o projeto mais importante votado pelos vereadores no ano. É este documento quem vai apontar quais são as prioridades de investimento na cidade e a perspectiva de arrecadação de impostos por parte da Prefeitura.

Alterações LDO e PPA

Na mesma audiência pública, a Comissão de Finanças e Orçamento também vai apresentar à população outras duas propostas, ambas de autoria do prefeito: o Projeto de Lei 048/2024, que altera anexos da Lei Municipal 3.101/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025), e o Projeto de Lei 049/2024, que modifica anexos da Lei Municipal 2.889/2021 (Plano Plurianual 2022-2025).

É possível consultar os projetos de lei que serão apresentados na audiência pública clicando nos links abaixo:

Arte: Diretoria de Comunicação Social/CMB