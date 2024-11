Agendamento de castração gratuita de pets será no dia 6 de novembro

No dia 6 de novembro (quarta-feira), a partir das 8h, será aberto o agendamento de castração de pets da Prefeitura de Barueri. O serviço é totalmente gratuito e é organizado pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema). A vaga deve ser garantida exclusivamente on-line, no Portal Pet, até que todas se esgotem.

Nesta edição serão ofertadas 375 vagas: 120 para caninos fêmeas, 75 para caninos machos, 105 para felinos fêmeas e 75 para felinos machos. Elas costumam ser preenchidas rapidamente, então é recomendável acessar o sistema logo cedo e insistir nas tentativas, já que o excesso de acessos pode causar sobrecarga.

A castração está disponível para cães e gatos a partir de 7 meses até os 7 anos de idade pertencentes exclusivamente a moradores de Barueri.

Detalhes



Durante o agendamento é que o tutor ficará sabendo sobre o local, a data, o horário e os procedimentos para a cirurgia. Além disso, deverá imprimir, ler, preencher e seguir as instruções para o animal possa ser castrado.

No momento do agendamento é necessário ter em mãos o número do Registro Geral Animal (RGA). Caso não tenha, é possível obtê-lo gratuitamente AQUI. Também é preciso informar o CPF do tutor e um endereço de e-mail válido, ambos vinculados ao RGA, item obrigatório para animais residentes em Barueri. Lembre-se que o registro de animais que não pertencem ao município é considerado crime previsto na legislação penal brasileira.

No dia da cirurgia será necessário apresentar a ficha de agendamento impressa e o pet deverá estar em boas condições de saúde para ser esterilizado. É de extrema importância que as orientações sejam seguidas à risca, como o jejum e outras recomendações informadas após o agendamento.

Será permitida a entrada de uma pessoa por pet. Esta deve ser maior de 18 anos, ter capacidade de conter o animal e conhecer seu histórico de saúde. Caso o munícipe tenha agendado mais de um animal, deverá solicitar ajuda de mais uma pessoa maior de idade. Não será permitida a presença de menores de idade no recinto destinado ao serviço.

Os cães deverão estar com coleira e focinheira e ser conduzidos por guia. Já os felinos devem ser levados em caixas de transporte apropriadas.

Campanhas antecipadas



A unidade 1 do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad) está passando por reformas desde o dia 7 de outubro deste ano. Por esse motivo estão sendo antecipadas as campanhas de castração municipais programadas para abril, maio e junho de 2025, quando o centro cirúrgico deverá ser interditado. Sendo assim, os agendamentos de novembro de 2024 até março de 2025 oferecerão 375 vagas, o que corresponde a 125 vagas a mais do que as ofertadas tradicionalmente.