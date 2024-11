Arquivo Público da Câmara recebe representantes do Legislativo de São José

O Arquivo Público da Câmara de Barueri recebeu, na tarde de quarta-feira, 13, servidores do Poder Legislativo de São José, município do Estado de Santa Catarina.

O presidente da Câmara Catarinense, Matson Luis Cé (PSD), liderou a comitiva, que visitou a Câmara de Barueri, com o intuito de compreender as atividades desenvolvidas na gestão documental, incluindo processos de arquivamento, digitalização de documentos, tabela de temporalidade e as instalações do Arquivo.

Foi apresentado também aos catarinenses a Escola do Parlamento, oportunidade em que discutiram as possibilidades de parcerias firmadas com instituições de ensino e outros organismos para oferecer descontos em cursos e programas educacionais.

O vereador e vice-presidente da Câmara de Barueri, Levi Gonçalves, recebeu os visitantes, juntamente com o Diretor de Documentação da Câmara, Reginaldo Cruz Costa. “Ficamos satisfeitos em receber as demais câmaras, pois nosso Legislativo tornou-se referência nacional em qualidade nos serviços prestados à população”, pontuou Levi.

Além do presidente da Câmara, a Diretora Geral Márcia Aparecida de Lima, o Coordenador de Planejamento Guilherme Clasen Gagliotti, o Controlador Interno João David Garcia e a Coordenadora de Licitações e Contratações Claudia Andrade completaram a comitiva.

Modelo

O Arquivo Público da Câmara de Barueri é considerado referência pela parceria realizada com o Centro de Assistência aos Municípios (órgão do Arquivo Público do Estado de São Paulo) para a elaboração de um Plano e Tabela modelo para o Poder Legislativo Municipal. O local recebe visitas constantes de municípios que pretendem instituir seus arquivos públicos e implantar os dois instrumentos de gestão.

Da parceria já resultaram a publicação de modelo de Plano e Tabela de Documentos das Atividades-Fim e Meio, já oficializado pela Câmara de Barueri e disponibilizado no site do Arquivo do Estado para a adequação das Câmaras interessadas, além de minutas para instituição de Arquivo Público e Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso e regulamentação da Lei Federal n. 12.527/2011, conhecida como LAI (Lei de Acesso à Informação).

Mais fotos em: