Barueri é a 5ª cidade mais bem avaliada do Brasil no Ranking de Competitividade dos Municípios

O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou recentemente o seu mais novo Ranking de Competitividade dos Municípios. Esse ranking, já em sua quinta edição, visa avaliar a qualidade de vida de populações por meio de 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos (capital humano, inovação e dinamismo econômico, inserção econômica, telecomunicações, instituições, funcionamento da máquina pública, sustentabilidade fiscal, sociedade, acesso à educação, acesso à saúde, meio ambiente, qualidade da educação, qualidade da saúde, saneamento e segurança) e 3 dimensões (Instituições, Sociedade e Economia).

Barueri conquistou a 5ª posição entre as 404 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes. A cidade, que tem médio porte, só perdeu para grandes metrópoles: Florianópolis (SC) na primeira colocação, São Paulo (SP) na segunda, Vitória (ES) na terceira e Porto Alegre (RS) na quarta.

Quando comparada a outros municípios da região Sudeste do país, Barueri sobe para o terceiro lugar, depois de São Paulo e Vitória (ES). É interessante perceber que este ranking mostra que dos 404 municípios do estudo, 181 pertencem a essa região (44,8% da amostra), representando quase metade do universo de municípios em análise. O Sudeste é a região do país com o maior número de municípios no estudo, com número superior ao dobro da segunda região mais presente, o Nordeste.

1º lugar em inserção econômica



Barueri conseguiu ótimas notas nas dimensões avaliadas (Instituições, Sociedade e Economia). A boa fama da cidade é fruto de uma gestão eficiente, que oferece ao cidadão segurança, infraestrutura, áreas verdes, oportunidades de emprego, lazer, saúde e cultura de qualidade, além de uma extensa gama de serviços municipais e particulares.

Neste estudo, Barueri conquistou a primeira colocação em inserção econômica, com nota 69,69. Em segundo lugar ficou São Caetano do Sul (SP), com nota 68,90, seguido de Nova Lima (MG), com 68,16.

A Inserção Econômica é um dos pilares da dimensão de economia, lembrando que o estudo da CLP leva em conta três dimensões: Instituições, Sociedade e Economia. Neste pilar são avaliados três importantes indicadores administrados pelos gestores do município: população vulnerável, formalidade no mercado de trabalho e crescimento dos empregos formais.