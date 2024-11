Último agendamento de castração do ano abre novas vagas no dia 27 de novembro

novas vagas no dia 27 de novembro

No dia 27 de novembro (quarta-feira), a partir das 8h, será aberta mais uma edição do agendamento de castração de pets, a última de 2024, promovida gratuitamente pela Prefeitura de Barueri. As cirurgias estão previstas para o mês de dezembro.

A marcação será realizada, exclusivamente, pelo Portal Pet. Importante lembrar que as vagas são limitadas a 375 e dividem-se em: 120 para caninos fêmeas, 75 para caninos machos, 105 para felinos fêmeas e 75 para felinos machos. O agendamento será encerrado com o esgotamento das vagas.

Como participar



Para participar torna-se necessário o número do Registro Geral Animal (RGA), vinculado ao CPF e a um endereço de e-mail válido do tutor. Ele é item obrigatório para animais residentes em Barueri. A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), responsável pela prestação do serviço, alerta que configura crime registrar animais que não pertençam a moradores de Barueri.??

Para passar pelo procedimento o animal deve ter de 7 meses a 7 anos de vida.

Durante o agendamento o munícipe ficará sabendo sobre o dia, o horário, o local e os detalhes para a cirurgia. Após a marcação o tutor deverá imprimir e assinar a ficha de inscrição e esta deve ser entregue no dia do procedimento. Além disso, é de suma importância seguir as orientações pré-cirúrgicas informadas nesse documento.

Não serão atendidas pessoas sem o cadastramento prévio, a entrega da ficha preenchida e assinada e cujas condições de saúde do animal não estejam de acordo com as exigências.

Demais orientações



No dia da castração será permitida no recinto a presença de uma pessoa maior de 18 anos por animal agendado. É necessário ter condições de conter o animal e conhecer seu histórico de saúde. Não será permitida a presença de menores de idade.

Os felinos precisarão ser transportados em caixas adequadas ao seu tamanho. Os cães deverão estar com coleira e focinheira e ser conduzidos por guia. O seguimento das orientações da equipe organizadora é fundamental para o bom andamento dos serviços.

Devido a reforma do Cepad 1 (Centro de Proteção ao Animal Doméstico), que teve início em?outubro deste ano, foram antecipados os eventos de castração que iriam acontecer em abril, maio e junho de 2025, pois há previsão de que o centro cirúrgico permaneça interditado nesse período. Por isso estão sendo ofertadas 375 vagas neste mutirão de final de ano, 125 vagas a mais do que o habitual.?