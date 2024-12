O ano está acabando, mas ainda dá tempo de adotar um pet

Apesar da correria das festas de final de ano, sempre é tempo de abrir o coração e o lar para um animal de estimação do Cepad (Centro de Proteção ao Animal Doméstico). Para isso existem as Feiras de Adoção de Pets realizadas pela Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

Para a adoção responsável, basta comparecer ao local das feiras com um documento de identificação com foto (RG, CNH etc.), escolher o pet e assinar um termo de posse responsável.??

Você também pode procurar a unidade 1 do Cepad, na rua Vera Cruz, 340, no Bairro dos Altos, ou acessar as redes sociais d Centro no Instagram ou no Facebook e falar com a equipe de plantão. O setor funciona todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, das 9h às 16h.??

Quando você adota, ajuda o Cepad a continuar esse trabalho tão bonito e importante que dá uma nova chance a animais abandonados, maltratados ou em situação de risco. E é muito compensador, porque o amor que os pets dão de volta é puro e sincero.

Confira os locais das Feiras de Adoção de Pets de dezembro:

Dias Pontos Endereços

05, 12, 19, e 27 (quinta) Supermercado São Vicente estrada dos Romeiros, 448 – Vila Boa Vista

06 (sexta) Centro Comercial de Alphaville calçada Flor de Lótus, 78

07 (sábado) Shopping Flamingo alameda Araguaia, 762 – Alphaville

08, 14, 15 (sábado e domingo) Parque Ecológico Tietê/Barueri avenida Doutor Dib Sauaia Neto, 1600 – Alphaville

11, 18 e 26 (quarta) Boulevard Centro Na região central de Barueri

13 (sexta) Sodimac Tamboré alameda Araguaia, 1801 – Alphaville Industrial

20 e 21, 28 e 29 (quarta, sexta, sábado e domingo) Parque Dom José rua Ângela Mirella, 500, na Vila Porto

22 (domingo) Supermercado Japão estrada Velha de Itapevi, 4296 – Vila Militar