José de Melo se despede da Câmara após 36 anos — Câmara Municipal de Barueri

A sessão de terça-feira, 10, foi marcante para a história da Câmara Municipal de Barueri. Ela marcou a despedida do vereador com o maior número de mandatos parlamentares da história da cidade. Depois de 36 anos de dedicação à causa pública, o vereador José de Melo encerrou seu nono mandato.

“Servi e honrei cada voto recebido nesses nove mandatos. Só tenho a agradecer à minha equipe e minha família, que sempre estiveram ao meu lado me apoiando”, discursou o vereador, bastante emocionado diante do plenário com seus familiares, assessores, amigos e apoiadores.

José de Melo se elegeu pela primeira vez em 1988, assumindo a cadeira de vereador no ano seguinte e nela permanecendo até o próximo dia 31 de dezembro. Ao longo desses nove mandatos no Poder Legislativo, o parlamentar se destacou na sua luta pela população mais pobre do município, sobretudo nas áreas da saúde e da educação.

Formado em química, José de Melo também atuou décadas como professor na rede pública de educação, passado que também sempre fez questão de lembrar em seus discursos e destacar seu orgulho por ter sido um educador.